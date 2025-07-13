Магнус Карлсен разгромил ChatGPT в шахматы

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал в соцсети X скриншоты своей переписки с ChatGPT, в ходе которой он разгромно обыграл чат-бот в шахматы. Карлсен подчеркнул, что за время партии не потерял ни одной фигуры.

Иногда мне становится скучно во время путешествий, — подписал публикацию Карлсен.

Судя по скриншотам, шахматист полностью доминировал в партии, забрал все пешки, сохранил все собственные фигуры и поставил мат. После игры он попросил ChatGPT оценить его рейтинг. Чат-бот заявил о глубоком понимании Карлсеном защиты Филидора и назвал 1800–2000 баллов по шкале ФИДЕ, хотя показатель шахматиста достигает 2839 баллов — первое место в мире.

Ранее гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что онлайн-турниры по шахматам находятся под большой критикой по разным причинам, поэтому периодически случаются мини-сенсации. Так он прокомментировал неожиданную победу 15-летнего россиянина Максима Иванникова над экс-чемпионом мира Магнусом Карлсеном. По словам Смагина, у Иванникова есть большой потенциал.