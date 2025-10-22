Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана Воробьев: АО «ЛЗМ» запустит в Узбекистане производство силовых трансформаторов

В рамках расширения сотрудничества Московской области и Узбекистана «Люберецкий завод Монтажавтоматика» (АО «ЛЗМ») запустит производство силовых трансформаторов в Андижанской области, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Мощность выпускаемых устройств составит 220–500 кВт.

Кроме того, компания «Инфаприм» из Истры откроет в Ташкентской области предприятие по производству заменителей грудного молока, отметил Воробьев. Он уточнил, что Подмосковье и Узбекистан сотрудничают не только в промышленности, но и в области образования.

Так, в Красногорске открыли Детский научно-клинический центр имени Рошаля, который посетила делегация из Ферганской области. Иностранные врачи обменялись опытом с отечественными специалистами. А педагоги из Узбекистана побывали в гимназии имени Примакова, где обсудили методики преподавания с российскими коллегами.

Подмосковье и Узбекистан сотрудничают в разных сферах уже долгие годы. Они реализуют совместные проекты в сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и культуре, подытожил губернатор.

Ранее сообщалось, что компании России и Узбекистана рассматривают совместную разработку трудноизвлекаемых углеводородов. Так, на «Российской энергетической неделе» вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым.