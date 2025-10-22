Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 19:14

На Украине мошенники собирали деньги от имени беспилотных сил ВСУ

«Страна.ua»: двое украинцев собирали деньги от имени беспилотных сил ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое украинцев собирали деньги от имени командира беспилотных сил ВСУ Роберта Бровди (Мадьяра), сообщает «Страна.ua». Уже известно о семи людях, которые перечислили средства на их счета.

Как сообщает Нацполиция, мошенники создали фейковую Мадьяра. Благодаря ей, 17-летний и 20-летний киевляне полгода собирали деньги якобы «для военных», заработали минимум 1млн гривен (1 960 тысяч рублей) и тратили на собственные нужды.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения в организации террористических актов Роберту Бровди, известному под позывным Мадьяр, сообщила пресс-служба ведомства. Аналогичные обвинения предъявлены командиру полка беспилотных систем Дмитрию Бондаровичу.

До этого российские военные нанесли удар по пункту временного размещения элитного подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» с использованием беспилотного летательного аппарата. На видео попал момент ликвидации украинских военнослужащих. По данным военных корреспондентов, группа операторов беспилотников была уничтожена в населенном пункте Широкое на территории Запорожской области.

