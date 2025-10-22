Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 18:48

Салютный залп попал в лицо школьнику

Школьник из Подмосковья оказался в больнице после запуска фейерверков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток из Подмосковья пострадал из-за запуска фейерверков, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, один из залпов попал 16-летнему школьнику в лицо, повредив правый глаз, нос, скулы и кисти руки.

Как сказано в публикации, школьники купили пиротехнику в одном из торговых центров, а затем опробовали ее в уборной ресторана. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Ранее в немецком городе Дюссельдорф на традиционной ярмарке один из фейерверков влетел в толпу отдыхающих и взорвался. В итоге 19 человек получили ранения, четверо из них — тяжелые, а один из пострадавших — ребенок.

До этого офис шерифа округа Йоло в Калифорнии сообщил, что мощный взрыв прогремел на складе с фейерверками. На месте ЧП вспыхнул сильный пожар. После случившегося в зоне происшествия была организована эвакуация протяженностью полтора километра. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, в Самаре произошло возгорание в павильоне пиротехники, повлекшее за собой фейерверк. Чрезвычайное происшествие случилось на Московском шоссе. Пожар начался на площади недалеко от торгового центра.

фейерверки
происшествия
Подмосковье
дети
