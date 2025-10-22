Школьницу-инвалида затравили сверстницы

Школьницы травили сверстницу с ограниченными возможностями здоровья в Тульской области, сообщает Telegram-канал «Тула Жесть». Инцидент произошел в городе Веневе.

В ролике видно, как толпа подростков окружила пострадавшую в туалете, начала высмеивать ее и записывать реакцию на камеру. Предположительно, это не первый случай, когда ребенка травят. Девочка пыталась дать отпор обидчикам, в какой-то момент сорвавшись на крик.

Оказалось, что причиной издевательств стали проблемы жертвы со здоровьем. После публикации видео в отделе МВД России по Веневскому району начали проверку инцидента. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на ситуацию в Telegram-канале.

Ранее пятиклассник из гимназии под Симферополем ударил учителя в висок, когда хотел забрать свой смартфон. Ученик сдал мобильное устройство, а после занятия хотел его забрать. После замечания преподавателя у школьника произошла истерика, и он напал на взрослого.