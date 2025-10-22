Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 18:48

Школьницу-инвалида затравили сверстницы

В Тульской области школьницы травили сверстницу с ограниченными возможностями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьницы травили сверстницу с ограниченными возможностями здоровья в Тульской области, сообщает Telegram-канал «Тула Жесть». Инцидент произошел в городе Веневе.

В ролике видно, как толпа подростков окружила пострадавшую в туалете, начала высмеивать ее и записывать реакцию на камеру. Предположительно, это не первый случай, когда ребенка травят. Девочка пыталась дать отпор обидчикам, в какой-то момент сорвавшись на крик.

Оказалось, что причиной издевательств стали проблемы жертвы со здоровьем. После публикации видео в отделе МВД России по Веневскому району начали проверку инцидента. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на ситуацию в Telegram-канале.

Ранее пятиклассник из гимназии под Симферополем ударил учителя в висок, когда хотел забрать свой смартфон. Ученик сдал мобильное устройство, а после занятия хотел его забрать. После замечания преподавателя у школьника произошла истерика, и он напал на взрослого.

Россия
регионы
Тульская область
школы
дети
подростки
травля
издевательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный блогер одним словом описал лишение гражданства мэры Одессы
Лучшие супы осени: 10 согревающих и полезных рецептов с брокколи
Марочко раскрыл серьезный просчет ВСУ в Запорожской области
На Украине мошенники собирали деньги от имени беспилотных сил ВСУ
«Королева марафонов» не смогла спасти недвижимость с помощью родственников
Шотландия приняла Трампа и теперь хочет компенсации
Россиянам рассказали, как наказать кибермошенников
«Алиса в Стране чудес», роман с Тарасовой, сын: как живет Милош Бикович
Стало известно, как взятие Павловки повлияло на ход СВО
Польского политолога задержали за правду об Украине
В ВСУ пожаловались на новую тактику «охоты» ВС России на операторов дронов
«Идут как детское питание»: льготы на устрицы озадачили Володина
Экс-премьер Грузии сделал неожиданное признание о себе
Салютный залп попал в лицо школьнику
Школьницу-инвалида затравили сверстницы
Украина купит самолеты, которые хотела получить бесплатно
Названа главная цель США в противостоянии с Россией
Кириленко сравнил Овечкина с Месси и Леброном Джеймсом
«Опасен для общества»: поляки разозлились на политика из-за угроз Путину
Австралийские воды с крокодилами ждут олимпийцев в 2032 году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.