ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 11:51

Канат со школьником оборвался в российском лицее

Петербургский школьник сломал восемь позвонков на уроке физкультуры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Учащийся петербургского лицея получил компрессионный перелом восьми позвонков во время занятий, сообщает 78.ru. Это произошло, когда 12-летний мальчик забирался по канату. Внезапно трос оборвался, и ребенок упал с трехметровой высоты.

В день инцидента директор учебного заведения уведомил мать пострадавшего, что застройщик здания — компания «Арсенал» — возместит расходы на лечение. Однако позже женщине сообщили, что виновных не установили и компенсации не будет.

Сейчас мальчик передвигается в корсете и обучается дома. Ему запрещено сидеть в течение полугода — только лежать. Для того, чтобы продолжить тренировки в спортивной школе Олимпийского резерва ребенку необходимо полностью восстановить здоровье. Семья собирается обратиться в СК.

До этого в Ханты-Мансийском автономном округе двухлетний малыш едва не погиб, проглотив магниты от конструктора. Ребенка доставили в больницу с высокой температурой и острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили в пищеварительном тракте 19 магнитных элементов.

дети
происшествия
физкультура
школы
