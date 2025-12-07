Канат со школьником оборвался в российском лицее Петербургский школьник сломал восемь позвонков на уроке физкультуры

Учащийся петербургского лицея получил компрессионный перелом восьми позвонков во время занятий, сообщает 78.ru. Это произошло, когда 12-летний мальчик забирался по канату. Внезапно трос оборвался, и ребенок упал с трехметровой высоты.

В день инцидента директор учебного заведения уведомил мать пострадавшего, что застройщик здания — компания «Арсенал» — возместит расходы на лечение. Однако позже женщине сообщили, что виновных не установили и компенсации не будет.

Сейчас мальчик передвигается в корсете и обучается дома. Ему запрещено сидеть в течение полугода — только лежать. Для того, чтобы продолжить тренировки в спортивной школе Олимпийского резерва ребенку необходимо полностью восстановить здоровье. Семья собирается обратиться в СК.

