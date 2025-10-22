Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 19:09

Шотландия приняла Трампа и теперь хочет компенсации

Guardian: Шотландия хочет возместить 26 млн фунтов за охрану Трампа и Вэнса

Здание Парламента Шотландии Здание Парламента Шотландии Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Правительство Шотландии требует от Лондона возмещения примерно 26 млн фунтов стерлингов (2,8 млрд рублей), израсходованных на организацию охраны во время визитов президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, пишет The Guardian. Министр финансов Шотландии Шона Робисон направила официальное письмо главному секретарю казначейства Джеймсу Мюррею, в котором назвала эти визиты как значительное операционное и финансовое бремя.

Британские власти отказались компенсировать эти расходы, сославшись на частный характер визитов Трампа и Вэнса, которые не относились к официальным мероприятиям правительства Великобритании. Следовательно, по мнению Лондона, финансовую ответственность за обеспечение безопасности должно нести правительство Шотландии.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев говорил, что Великобритания столкнулась с одновременным развитием двух серьезных кризисов — социального и династийного, что создает реальную угрозу для дальнейшего существования государства. По наблюдениям эксперта, текущая ситуация закономерно усиливает сепаратистские настроения в Шотландии, обладающей значительными нефтяными ресурсами.

До этого военный политолог Александр Перенджиев заявил о непосредственной связи между криминальной экономикой Великобритании и Украиной. Он пояснил, что теневая экономика страны формируется за счет нелегального оборота оружия, контрабанды, торговли людьми и организации проституции.

