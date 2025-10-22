Шотландия приняла Трампа и теперь хочет компенсации Guardian: Шотландия хочет возместить 26 млн фунтов за охрану Трампа и Вэнса

Правительство Шотландии требует от Лондона возмещения примерно 26 млн фунтов стерлингов (2,8 млрд рублей), израсходованных на организацию охраны во время визитов президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, пишет The Guardian. Министр финансов Шотландии Шона Робисон направила официальное письмо главному секретарю казначейства Джеймсу Мюррею, в котором назвала эти визиты как значительное операционное и финансовое бремя.

Британские власти отказались компенсировать эти расходы, сославшись на частный характер визитов Трампа и Вэнса, которые не относились к официальным мероприятиям правительства Великобритании. Следовательно, по мнению Лондона, финансовую ответственность за обеспечение безопасности должно нести правительство Шотландии.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев говорил, что Великобритания столкнулась с одновременным развитием двух серьезных кризисов — социального и династийного, что создает реальную угрозу для дальнейшего существования государства. По наблюдениям эксперта, текущая ситуация закономерно усиливает сепаратистские настроения в Шотландии, обладающей значительными нефтяными ресурсами.

