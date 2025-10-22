Польского политолога задержали за правду об Украине Политолога Янковского задержали в Польше за критику политики ЕС по Украине

Польского политолога Томаша Янковского задержали после его публичной критики в адрес европейских властей за эскалацию кризиса на Украине, сообщает RT. По информации его соратника, задержание было преднамеренной мерой, чтобы предотвратить поездку политолога на форум в Москву.

В 06:00 в мою квартиру в Варшаве постучал пограничник Республики Польша. Меня достали из постели и в наручниках отвезли в автозаке в офис прокурора в Перемышле. Это случилось всего через десяток часов после митинга, — написал политолог в соцсетях.

Ранее высокопоставленный дипломат заявил, что Европейский союз обеспокоен потенциальным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа на Украину по вопросу территориальных уступок. В Брюсселе полагают, что подобные инициативы способны не только вызвать серьезный внутренний резонанс в ЕС, но и изменить баланс сил в регионе.

Кроме того, The European Conservative пишет, что Евросоюзу предстоит принять любые условия урегулирования украинского кризиса. По прогнозам издания, Брюсселю будет необходимо согласиться на все предложения, исходящие от Вашингтона.