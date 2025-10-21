На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине

На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине TEC: Брюссель примет любые условия Вашингтона по украинскому кризису

Европейскому союзу придется согласиться с любыми условиями урегулирования украинского кризиса, которые предложит президент США Дональд Трамп, сообщает The European Conservative. Издание прогнозирует, что Брюссель будет вынужден принять любую сделку, предложенную американской стороной.

Брюссельские чиновники постепенно приходят к признанию того, что в конечном итоге у них не будет иного выбора, кроме как принять любую сделку, предложенную Трампом, — пишут журналисты.

Ранее высокопоставленный дипломат сообщил, что Европейский союз обеспокоен возможным давлением американского президента на Киев с целью территориальных компромиссов. По мнению Брюсселя, подобные действия способны спровоцировать серьезный резонанс внутри ЕС и привести к изменению регионального баланса сил.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что европейские государства начали подготовку к противостоянию с Россией задолго до начала специальной военной операции на Украине. Парламентарий отметил, что поставки вооружений Киеву осуществляются с целью получения преимущества во времени.