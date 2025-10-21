Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 18:29

На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине

TEC: Брюссель примет любые условия Вашингтона по украинскому кризису

Фото: Global Look Press

Европейскому союзу придется согласиться с любыми условиями урегулирования украинского кризиса, которые предложит президент США Дональд Трамп, сообщает The European Conservative. Издание прогнозирует, что Брюссель будет вынужден принять любую сделку, предложенную американской стороной.

Брюссельские чиновники постепенно приходят к признанию того, что в конечном итоге у них не будет иного выбора, кроме как принять любую сделку, предложенную Трампом, — пишут журналисты.

Ранее высокопоставленный дипломат сообщил, что Европейский союз обеспокоен возможным давлением американского президента на Киев с целью территориальных компромиссов. По мнению Брюсселя, подобные действия способны спровоцировать серьезный резонанс внутри ЕС и привести к изменению регионального баланса сил.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что европейские государства начали подготовку к противостоянию с Россией задолго до начала специальной военной операции на Украине. Парламентарий отметил, что поставки вооружений Киеву осуществляются с целью получения преимущества во времени.

Украина
США
Евросоюз
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совместная готовка как новая форма общения
Это не снотворное: от чего умер шахмастист Народицкий, при чем тут Крамник
«Новая жизнь»: Диброва показала поклонникам свое любовное гнездышко
Заворотнюк, жизнь в США, бездетность: куда пропала Екатерина Дубакина
В Сибири педофил-педагог лишился свободы на более 10 лет
Барнаульский маньяк обжаловал приговор за убийства женщин
Стало известно решение суда по аресту экс-замглавы метрополитена Москвы
Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.