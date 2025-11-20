Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 13:26

Песков ответил европейским лидерам на враждебные заявления о Калининграде

Песков: Россия предпринимает все необходимые меры для защиты Калининграда

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская Федерация предпринимает все необходимые меры для гарантированной защиты Калининграда, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, подобные действия связаны с заявлениями, звучащими из некоторых стран Евросоюза, пишет ТАСС.

Калининград — это неотъемлемая часть России. На фоне происходящего и на фоне доминирующих в Европе настроений, разумеется, Российская Федерация делает все необходимое для обеспечения своей безопасности, стабильности, предсказуемости — и сегодня, и завтра, — сказал Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о разработке Североатлантическим альянсом планов по установлению блокады Калининградской области. По его словам, в регионе наблюдается активный процесс милитаризации.

Кроме того, военный эксперт Александр Артамонов заявил, что возможная блокада Калининграда силами НАТО способна привести к уничтожению части европейской территории. По его оценке, РФ располагает арсеналом для нанесения жесткого ответного удара по Альянсу.

