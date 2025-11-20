Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 14:12

Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах

Мишустин: электронную очередь через КПП распространят на всю страну

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Опробованная на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе электронная очередь хорошо показала себя, заявил на форуме «Транспорт России» премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, этот опыт могут масштабировать на всю страну, сообщает ТАСС.

В начале октября она заработала на переходе «Верхний Ларс» на границе с Грузией и показала свой высокий потенциал. Безусловно, надо масштабировать эту практику, ускоренными темпами проводить модернизацию всего специального контрольного оборудования, — сказал премьер.

Мишустин также отметил, что объемы грузооборота России с дружественными странами выросли на 4%. Поставки грузов по железным дорогам в восточном направлении увеличились практически на 6,5%. Он добавил, что с начала года объем грузовых операций превысил шесть млрд тонн. Мишустин констатировал, что сегодня на стратегических международных маршрутах наблюдается планомерное наращивание поставок.

До этого Мишустин сообщил, что Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, страны наращивают экономическую составляющую в работе организации.

КПП
Михаил Мишустин
электронная очередь
цифровизаиця
