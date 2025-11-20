Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 14:24

«Новаций нет»: Песков ответил на вопрос о новом плане по Украине

Песков заявил, что Кремлю пока нечего добавить по теме Украины

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремлю пока нечего добавить по теме Украины кроме того, что говорилось в Анкоридже на саммите Россия — США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, действительно ли Вашингтон разрабатывает новый план по урегулированию конфликта, передает ТАСС.

Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем. Каких-либо новаций у нас нет, — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Трамп утвердил новый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Разработкой документа занимались в том числе представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

До этого стало известно, что украинские и европейские чиновники были потрясены, когда узнали о существовании нового плана США по Украине. По мнению источников, многие западные и украинские политики начали опасаться, что Вашингтон может уступить требованиям Москвы.

Кроме того, США усилили давление на украинского президента Владимира Зеленского ради реализации плана по урегулированию конфликта. Эксперты считают, что в документе содержатся уступки, на которые Зеленский вряд ли сразу согласится.

