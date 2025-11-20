Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Россиян призвали не бояться ИИ при подготовке прямой линии Путина

Песков: не нужно бояться использования ИИ при подготовке прямой линии Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бояться использования искусственного интеллекта при подготовке прямой линии президента России Владимира Путина не стоит, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, все проблемы глава государства всегда решает сам.

Бояться здесь или испытывать сомнения по поводу ИИ не нужно. Он помогает обрабатывать вопросы, помогает их собирать. Но реагирует на эти вопросы все равно глава государства и соответствующие ведомства, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков заявил, что объединенная прямая линия и пресс-конференция Путина в этом году пройдет без включений с мест. Он отметил, что граждане будут присылать видеообращения, записанные заранее. Представитель Кремля также выразил уверенность, что прямая линия охватит обращения со всей страны.

До этого президент РФ подтвердил, что традиционная прямая линия пройдет в конце 2025 года. Глава государства сделал заявление на конференции AI Journey, когда говорил об обработке обращений граждан в преддверии мероприятия с помощью нейросетей.

