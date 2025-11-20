В Кремле ответили на слухи о планах американских генералов посетить Россию

В Кремле не располагают информацией о планах американских генералов посетить Россию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слухи о готовящемся визите министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла и начальника штаба генерал Рэнди Джорджа, передает РИА Новости.

Мне об этом ничего не известно, первый раз об этом слышу, — ответил Песков.

Накануне, 19 ноября, американская делегация во главе с Дрисколлом прибыла в Киев. Вместе с ним на Украину отправился Джордж. Предполагается, что перед делегацией поставлена задача возобновить переговоры от имени президента США Дональда Трампа.

Как предположил политолог-американист Малек Дудаков, Дрисколл прибыл в Киев из-за ложных данных Украины о ситуации на фронте. По его мнению, американцы располагают собственной информацией о ситуации на поле боя, которая расходится с украинской.

Дудаков также считает, что в рамках визита на Украину Дрисколл будет склонять Киев к переговорам с Москвой. По его словам, не последнюю роль в такой позиции Вашингтона сыграли коррупционный скандал и усилившееся давление на офис президента Владимира Зеленского.