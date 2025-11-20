Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 13:52

В Кремле ответили на слухи о планах американских генералов посетить Россию

Песков: в Кремле не слышали о планах американских генералов посетить Россию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Кремле не располагают информацией о планах американских генералов посетить Россию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слухи о готовящемся визите министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла и начальника штаба генерал Рэнди Джорджа, передает РИА Новости.

Мне об этом ничего не известно, первый раз об этом слышу, — ответил Песков.

Накануне, 19 ноября, американская делегация во главе с Дрисколлом прибыла в Киев. Вместе с ним на Украину отправился Джордж. Предполагается, что перед делегацией поставлена задача возобновить переговоры от имени президента США Дональда Трампа.

Как предположил политолог-американист Малек Дудаков, Дрисколл прибыл в Киев из-за ложных данных Украины о ситуации на фронте. По его мнению, американцы располагают собственной информацией о ситуации на поле боя, которая расходится с украинской.

Дудаков также считает, что в рамках визита на Украину Дрисколл будет склонять Киев к переговорам с Москвой. По его словам, не последнюю роль в такой позиции Вашингтона сыграли коррупционный скандал и усилившееся давление на офис президента Владимира Зеленского.

Кремль
Дмитрий Песков
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Туда и дорога»: экс-нардеп о последствиях отказа Зеленского от плана США
Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров
Мягкие акценты: подушки и пледы как инструмент дизайна
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов объяснил важность сокращения теневого сектора экономики
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.