Президент США Дональд Трамп может использовать коррупционный скандал на Украине для ослабления демократов перед выборами, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, сложившаяся ситуация выгодна Вооруженным силам РФ, поскольку Штаты прекратят оказывать поддержку ВСУ.

Трамп не замешан во всех этих [коррупционных делах на Украине]. Ему важно остановить боевые действия и наладить отношения с Россией. Более того, в этом процессе замешаны демократы. Для Трампа это будет полезно в борьбе с ними. Поэтому ровно за год до промежуточных выборов в США начался этот скандал. Я думаю, он в любом случае получит свое развитие. Здесь дело не только в Украине, внутриполитическая борьба в США также будет проецироваться на эту ситуацию. Многие европейские лидеры могут потерять свои позиции, — пояснил Марков.

Он указал, что у президента Украины Владимира Зеленского нет выбора, так как любой его шаг будет рискованным. По словам Маркова, украинский лидер не может ни согласиться, ни отказаться от мирного предложения. Экс-депутат Рады также предположил, что американцы намеренно выдвинули условия, которые позволят выйти из конфликта на Украине и ослабить влияние глобалистской элиты.

Штаты, наверное, понимали, что Зеленский откажется [от мирного соглашения], но тем не менее выставили эти условия. Я думаю, что они были предложены не для того, чтобы президент Украины их принимал. Это даст возможность ВС РФ выполнить все задачи. Если американцы уйдут из Украины, России станет гораздо легче. Москва все выполнит, а у США будет объективный повод. Как они могут помогать коррупционному режиму, который еще и отказался от мира? Это 100%-й вариант для того, чтобы свернуть любую помощь и ввести санкции против [властей Киева] и объявить их международными финансовыми преступниками, — добавил Марков.

Он заключил, что необходимо провести расследование и выявить тех, кто стоит за Зеленским. По мнению экс-депутата Рады, все, кто причастен к коррупционному скандалу, бегут в Израиль. Марков отметил, что это довольно странное совпадение, поскольку ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался попросить у российского лидера Владимира Путина гарантии безопасности для Зеленского.

Ранее сообщалось, что Трамп представил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, согласно которому Киев должен отказаться от вступления в НАТО на несколько лет. Это предложение перекликается с идеями, которые ранее высказывал Путин на Аляске.