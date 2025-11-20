Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 14:41

Ветеринар ответил, можно ли заразиться шизофренией из-за кошки

Ветеринар Шеляков: заразиться шизофренией из-за кошки крайне сложно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Риск заболеть шизофренией из-за кошки крайне невелик, заявил «Ридусу» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Кошки действительно переносят токсоплазмоз, влияющий на центральную нервную систему. Однако вероятность его передачи человеку очень маленькая, отметил врач.

Заразиться им еще надо суметь — возбудитель должен пройти через фекалии, через землю. Без этого он реально опасен только для беременных женщин, и то при первичном заражении, если женщина до этого никогда не общалась с кошками, — пояснил Шеляков.

Он отметил, что влияние токсоплазмоза на развитие шизофрении пока считается не более «чем одним из мнений в научных кругах». На деле же доказательных данных на эту тему еще нет, подытожил специалист.

Ранее международная группа исследователей обнаружила потенциальную связь между содержанием кошек и повышенным риском развития шизофрении. Метаанализ 17 научных работ показал, что владельцы кошек могут столкнуться с двукратным увеличением вероятности психического расстройства.

