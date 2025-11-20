В Кремле ответили на обвинения Великобритании в использовании лазеров Песков: обвинения Британии в использовании лазеров должны комментировать в МО РФ

Обвинения Великобритании в нацеливании лазеров на пилотов королевских ВВС должны комментировать в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, это касается действий военных кораблей.

Это нужно адресовать в министерство обороны. Это касается действий наших военных кораблей. Здесь комментировать могут только наши военные, — сказал Песков.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российский исследовательский корабль «Янтарь» якобы направил лазеры на экипаж самолетов-разведчиков, наблюдавших за его маневрами. Он утверждает, что в момент инцидента судно находилось к северу от Шотландии. Хили отметил, что в министерстве все «видят и знают», и назвал свои слова «посланием России».

До этого сообщалось, что российский корабль «Янтарь» вызывает беспокойство у НАТО, о чем заявил один из высокопоставленных командующих НАТО. По его словам, Альянс «очень внимательно следит» за этим судном. При этом тогда уже говорилось, что Хили высказался по поводу «Янтаря», заверив, что в случае необходимости будут приняты меры по защите страны.