27 сентября 2025 в 06:05

FT раскрыла, какой российский корабль «не дает НАТО уснуть»

FT: российский корабль «Янтарь» вызывает беспокойство у НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский корабль «Янтарь» вызывает беспокойство у НАТО, заявил один из высокопоставленных командующих НАТО, передает The Financial Times (FT). По его словам, Альянс «очень внимательно следит» за этим судном.

Это инструмент, который Россия использует, чтобы <...> не дать нам уснуть, — констатировал собеседник издания.

В материале напомнили, что в январе 2025 года министр обороны Великобритании Джон Хили также высказался по поводу «Янтаря», заверив, что в случае необходимости будут приняты меры по защите страны. Тогда корабль заметили в Ла-Манше.

До этого Министерство обороны Великобритании направило подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш. Инцидент произошел еще в ноябре 2024 года.

Тем временем европейские дипломаты заявили о готовности НАТО сбивать российские самолеты в случае нарушений воздушного пространства стран Альянса. Послы Германии, Великобритании и Франции обеспокоились в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства истребителями МиГ-31.

