Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада

Статус наукограда может привлечь молодежь, заявил «Радио 1» политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, такой статус открывает возможности для развития научных центров.

Статус позволит создать условия для того, чтобы привлечь молодежь. Это инвестиция не только в научную инфраструктуру, но и в наследие, кадры и стратегическое будущее российской науки, — рассказал Журавлев.

Политолог отметил, что роль играет социально-психологический статус. По его мнению, молодые специалисты будут охотнее ехать в такие населенные пункты.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области создадут научно-образовательный микрорайон «Интеград», который объединит Академгородок и наукоград Кольцово в одну инновационную территорию. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов отметил, что микрорайон будет рассчитан на 21 тысячу жителей.