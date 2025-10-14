В Новосибирской области построят «город будущего» для ученых В Новосибирской области между Академгородком и Кольцово построят «Интеград»

В Новосибирской области создадут научно-образовательный микрорайон «Интеград», который объединит Академгородок и наукоград Кольцово в одну инновационную территорию, передает NGS.ru. Министра строительства региона Дмитрий Богомолов отметил, что микрорайон будет рассчитан на 21 тыс. жителей.

Это будет уютный, продуманный микрорайон, в котором будут созданы все условия для комфортной жизни, работы и отдыха людей, — пояснил Богомолов.

Проект «Интеграда» предусматривает медицинские центры, спортивный комплекс, офисы и парк. Объекты будут связаны сетью пешеходных и велосипедных дорожек с 34 гектарами леса. Также в микрорайоне появится арт-квартал для молодежи — объект площадью 3350 квадратных метров станет площадкой для выставок, концертов и креативных проектов.

