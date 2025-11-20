В Минобороны оценили вклад Путина в развитие отношений с Китаем

Укрепление отношений России и Китая напрямую связано с личными доверительными контактами лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, сообщает заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, майский визит председателя КНР в Москву и сентябрьская поездка президента России в Пекин стали ключевыми для развития сотрудничества, передает пресс-служба ведомства.

Визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию в мае и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китай в сентябре придали мощный импульс укреплению двусторонних отношений во всех сферах, — сказал Белоусов.

В Минобороны уточнили, что заявление прозвучало в ходе переговоров Белоусова с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юсей. Встреча прошла в Москве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о наращивании Россией и Китаем экономического взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул, что стороны действуют в соответствии с решениями, принятыми на сентябрьском саммите ШОС в Тяньцзине.