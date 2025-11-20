Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 15:29

В Минобороны оценили вклад Путина в развитие отношений с Китаем

Белоусов: Путин и Си укрепляют отношения России и Китая

Владимир Путин, Си Цзиньпин Владимир Путин, Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Укрепление отношений России и Китая напрямую связано с личными доверительными контактами лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, сообщает заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, майский визит председателя КНР в Москву и сентябрьская поездка президента России в Пекин стали ключевыми для развития сотрудничества, передает пресс-служба ведомства.

Визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию в мае и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китай в сентябре придали мощный импульс укреплению двусторонних отношений во всех сферах, — сказал Белоусов.

В Минобороны уточнили, что заявление прозвучало в ходе переговоров Белоусова с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юсей. Встреча прошла в Москве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о наращивании Россией и Китаем экономического взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул, что стороны действуют в соответствии с решениями, принятыми на сентябрьском саммите ШОС в Тяньцзине.

Россия
Китай
Владимир Путин
Си Цзиньпин
Андрей Белоусов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян призналась, что осталась без волос
В Германии раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Полотенца, халаты и ароматы: формула утреннего комфорта
Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии
Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах
ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года
Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли
Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве
Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе
Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов
На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья»
Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада
Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле
Эти десерты станут хитом вашего стола: топ-8 рецептов с желатином
В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды
Бразилия представит на VII ММФ БРИКС проект по утилизации мусора
Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку
«Как в 2019 году»: названы товары, которые подорожают после повышения НДС
Церемония вручения премии «Все Цвета Джаза» прошла в Москве
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.