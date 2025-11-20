«И в тучные периоды»: Путин заявил о приоритетах в вопросе бюджета Путин заявил о важности приоритетов в рамках бюджетного финансирования

Определение приоритетов при выборе проектов для бюджетного финансирования имеет особое значение в условиях постоянной ограниченности средств, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Андреем Никитиным. Глава государства отдельно подчеркнул важность дноуглубительных работ для развития водного транспорта страны, отметив необходимость взвешенного подхода к распределению ресурсов, передает сайт Кремля.

Я понимаю, что бюджетные возможности всегда ограничены, всегда — и в тучные периоды, и в сложные, но это вопрос приоритетов, — сказал глава государства.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о принятии федерального бюджета на 2026-2028 годы при полной поддержке всех парламентских фракций. Глава ведомства отметил, что достигнутый консенсус по сложному финансовому документу демонстрирует единство взглядов правительства и депутатского сектора, а также выразил признательность парламентариям за продуктивное сотрудничество.

До этого Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Параметры документа основаны на прогнозе ВВП в 235,067 трлн рублей в 2026 году, 255,498 трлн в 2027 году и 276,346 трлн рублей в 2028 году при целевом уровне инфляции не более 4% ежегодно.