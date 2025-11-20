Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 14:30

Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Верховной раде зарегистрировали постановление с призывом к иностранным государствам помочь в розыске и экстрадиции покинувших Украину коррупционеров. Документ уже опубликован на сайте парламента, его поддержал 41 депутат.

Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к правительствам и компетентным органам иностранных государств с призывом содействовать в установлении местонахождения, задержании и экстрадиции лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение на территории Украины коррупционных и связанных с ними правонарушений, — указано в карточке законопроекта.

Ранее в Раде был зарегистрирован проект постановления с требованием отправить в отставку главу Офиса президента Украины Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Инициатором документа стала фракция оппозиционной партии «Европейская солидарность».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Умеров не вернулся в страну в обещанные сроки, продлив зарубежную командировку. Информация появилась на фоне возможной причастности чиновника к коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича.

Кроме того, депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак может фигурировать на аудиозаписях Миндича под кличкой «Али-Баба». По словам парламентария, именно Ермак координировал попытки лишить НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру их полномочий.

коррупция
экстрадиции
Верховная рада
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Полотенца, халаты и ароматы: формула утреннего комфорта
Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии
Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах
ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года
Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли
Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве
Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе
Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов
На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья»
Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада
Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле
Эти десерты станут хитом вашего стола: топ-8 рецептов с желатином
В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды
Бразилия представит на VII ММФ БРИКС проект по утилизации мусора
Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку
«Как в 2019 году»: названы товары, которые подорожают после повышения НДС
Церемония вручения премии «Все Цвета Джаза» прошла в Москве
«И в тучные периоды»: Путин заявил о приоритетах в вопросе бюджета
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.