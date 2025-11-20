Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров

В Верховной раде зарегистрировали постановление с призывом к иностранным государствам помочь в розыске и экстрадиции покинувших Украину коррупционеров. Документ уже опубликован на сайте парламента, его поддержал 41 депутат.

Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к правительствам и компетентным органам иностранных государств с призывом содействовать в установлении местонахождения, задержании и экстрадиции лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение на территории Украины коррупционных и связанных с ними правонарушений, — указано в карточке законопроекта.

Ранее в Раде был зарегистрирован проект постановления с требованием отправить в отставку главу Офиса президента Украины Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Инициатором документа стала фракция оппозиционной партии «Европейская солидарность».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Умеров не вернулся в страну в обещанные сроки, продлив зарубежную командировку. Информация появилась на фоне возможной причастности чиновника к коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича.

Кроме того, депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак может фигурировать на аудиозаписях Миндича под кличкой «Али-Баба». По словам парламентария, именно Ермак координировал попытки лишить НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру их полномочий.