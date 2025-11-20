Экс-депутат Рады раскрыл, в каком случае Залужный может сменить Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный должен перестать быть послом Украины в Великобритании, чтобы сменить украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, в настоящее время Залужный не обладает правовым статусом для возвращения в страну и формирования временного правительства.

В качестве кого Залужный может сейчас вернуться на Украину? Он не депутат, не политик. Залужный — посол, который подчиняется министру иностранных дел и президенту. Он человек подневольный. Чтобы вернуться, Залужный должен сложить с себя нынешние полномочия, заявить о желании вести политическую деятельность, и уже потом он сможет начать формировать политическую силу, собирать сторонников. Сейчас у него таких возможностей нет, поэтому срочно вернуться и возглавить временное правительство Украины экс-главком ВСУ не в состоянии, — пояснил Килинкаров.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов допустил, что Зеленского могут отстранить от власти. По его словам, преемником украинского лидера станет Залужный. Он добавил, что Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса на Украине.