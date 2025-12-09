«Лучше клоун»: депутат о подходящем для России президенте Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не устроит Россию в качестве главы Украины из-за военных навыков, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, на место действующего президента Владимира Зеленского лучше всего подойдет человек, который не имеет опыта участия в боевых действиях.

То, что Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) решил [о мире между Россией и Украиной], это все из области: сегодня так, завтра так. Тем более что и Трамп уже несколько раз менял свое мнение. Сейчас ему не нравится Зеленский. Что мешает США заменить его? Но я скажу: для нас это не выход из положения. Придет, наверное, этот дипломат [Залужный], который в Великобритании находится. Это, наверное, хуже. Пусть лучше клоун будет во главе Украины, чем человек, который соображает, как нужно воевать и что нужно делать. И, я думаю, он будет вхож во все кабинеты западных стран, — высказался Соболев.

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Залужный не имеет достаточного политического веса на Украине, чтобы участвовать в президентских выборах. По мнению политолога, украинский генерал не рассматривается как реальный кандидат на замену Зеленского.