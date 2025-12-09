ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 05:30

«Лучше клоун»: депутат о подходящем для России президенте Украины

Депутат Соболев: опытный военный Залужный не устроит РФ как глава Украины

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не устроит Россию в качестве главы Украины из-за военных навыков, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, на место действующего президента Владимира Зеленского лучше всего подойдет человек, который не имеет опыта участия в боевых действиях.

То, что Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) решил [о мире между Россией и Украиной], это все из области: сегодня так, завтра так. Тем более что и Трамп уже несколько раз менял свое мнение. Сейчас ему не нравится Зеленский. Что мешает США заменить его? Но я скажу: для нас это не выход из положения. Придет, наверное, этот дипломат [Залужный], который в Великобритании находится. Это, наверное, хуже. Пусть лучше клоун будет во главе Украины, чем человек, который соображает, как нужно воевать и что нужно делать. И, я думаю, он будет вхож во все кабинеты западных стран, — высказался Соболев.

Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Залужный не имеет достаточного политического веса на Украине, чтобы участвовать в президентских выборах. По мнению политолога, украинский генерал не рассматривается как реальный кандидат на замену Зеленского.

Украина
Госдума
Валерий Залужный
Владимир Зеленский
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
