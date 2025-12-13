Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 08:34

«Оставьте детей в покое»: в Госдуме возмутились новыми предметами в школах

Миронов призвал увеличить часы математики и русского языка вместо «Семьеведения»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В российских школах нужно увеличить часы по урокам математики и русского языка вместо введения новых предметов по типу «Семьеведения», заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Так он прокомментировал идею увеличить сроки обучения для полного освоения всей программы. По его словам, школьная программа перегружена «непонятными предметами» при нехватке занятий по классическим дисциплинам.

Оставьте детей в покое! И педагогов тоже! Большинство учителей и так работают на пределе. На фоне безумной школьной бюрократии у многих происходит быстрое профессиональное выгорание, а тут еще какое-то «Семьеведение» вести. Зачем оно нужно?возмутился Миронов.

Он также отметил, что не стоит возвращаться к практике, где школьников с низкой успеваемостью оставляют на второй год, так как от нее отказались еще в 1970-х годах. По его мнению, вместо этого следует оптимизировать школьную программу, отменить ЕГЭ, освободить учителей от «безумной отчетности» и поднять статус педагога.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что необходимость отмены ЕГЭ и ввода 12-летнего школьного обучения в настоящее время отсутствует. Он считает, что потребность в таких изменениях уменьшается благодаря положительным преобразованиям в российской образовательной системе.

Россия
Госдума
Сергей Миронов
предложения
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа допустимая доза алкоголя
Главное блюдо без мяса: цветная капуста, от которой все будут в восторге
Суд над бывшим мэром Стамбула может растянуться на 12 лет
Американский рэпер прилетел в Москву в тапочках и попал на видео
Одесские «людоловы» избили бывшего пленного ВСУ
Ханука-2025: история, традиции и даты праздника огней
В Госдуме высказались о необходимости создания реестра педофилов
Половина россиян хочет успеть совершить крупные покупки до Нового года
Захарова рассказала, как Зеленский шантажирует западных лидеров
Бойцы ВСУ опубликовали ролик и навели на себя удар
На Украине могли погибнуть около 10 тысяч иностранных наемников ВСУ
Пусть свет меноры ведет вас: открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года
Декретный отпуск для мужчин в 2026-м: как оформить, размер выплат
В РАН назвали главную задачу в ситуации с задержанным в Польше археологом
Названа польза укрепления юаня для России
Два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Саратов
Стало известно о самой холодной ночи с начала зимы в Москве
Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
«Оставьте детей в покое»: в Госдуме возмутились новыми предметами в школах
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.