«Оставьте детей в покое»: в Госдуме возмутились новыми предметами в школах

В российских школах нужно увеличить часы по урокам математики и русского языка вместо введения новых предметов по типу «Семьеведения», заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Так он прокомментировал идею увеличить сроки обучения для полного освоения всей программы. По его словам, школьная программа перегружена «непонятными предметами» при нехватке занятий по классическим дисциплинам.

Оставьте детей в покое! И педагогов тоже! Большинство учителей и так работают на пределе. На фоне безумной школьной бюрократии у многих происходит быстрое профессиональное выгорание, а тут еще какое-то «Семьеведение» вести. Зачем оно нужно? — возмутился Миронов.

Он также отметил, что не стоит возвращаться к практике, где школьников с низкой успеваемостью оставляют на второй год, так как от нее отказались еще в 1970-х годах. По его мнению, вместо этого следует оптимизировать школьную программу, отменить ЕГЭ, освободить учителей от «безумной отчетности» и поднять статус педагога.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что необходимость отмены ЕГЭ и ввода 12-летнего школьного обучения в настоящее время отсутствует. Он считает, что потребность в таких изменениях уменьшается благодаря положительным преобразованиям в российской образовательной системе.