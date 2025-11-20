Песков раскрыл правду о присутствии ИИ в работе Путина Песков заявил об отсутствии ИИ в повседневной работе Путина

Технологии искусственного интеллекта не присутствуют в текущей деятельности президента России Владимира Путина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он прямо указал, что глава государства лично не использует системы ИИ при выполнении рабочих обязанностей, передает ТАСС.

Президент сам не пользуется в своей работе искусственным интеллектом, — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что посещение конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», организованной «Сбером», было познавательным мероприятием для Путина. По его словам, главной целью участия президента в этом событии стало получение дополнительных знаний в области передовых технологий. Песков подчеркнул, что именно для глубокого погружения в актуальную тему и было организовано данное мероприятие с участием главы государства.

Ранее Путин заявил, что Россия не может себе позволить зависимость от технологий искусственного интеллекта других стран. Глава государства отметил, что все этапы обучения машин должны осуществляться отечественными специалистами.