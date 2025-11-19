Путин раскрыл, что для России недопустимо в сфере ИИ

Россия не может себе позволить зависимость от технологий искусственного интеллекта других стран, заявил президент Владимир Путин. На конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» глава государства отметил, что все этапы обучения машин должны осуществляться отечественными специалистами.

Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. <…> Наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного и искусственного интеллекта. Прежде всего, это, собственно, национальные языковые модели, как фундаментальные, так и малые для конкретных отраслей, — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что генеративные модели становятся мощным инструментом распространения информации. Таким образом, они способны влиять на ценности и мировоззрения людей, уточнил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в России необходимо создать координационный центр для управления сферой искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что это важно для обеспечения устойчивого и динамичного прогресса в данной области.