19 ноября 2025 в 21:00

Путин раскрыл, что для России недопустимо в сфере ИИ

Путин: Россия не допустит зависимость от чужих ИИ-технологий

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Россия не может себе позволить зависимость от технологий искусственного интеллекта других стран, заявил президент Владимир Путин. На конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» глава государства отметил, что все этапы обучения машин должны осуществляться отечественными специалистами.

Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. <…> Наша страна должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного и искусственного интеллекта. Прежде всего, это, собственно, национальные языковые модели, как фундаментальные, так и малые для конкретных отраслей, — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что генеративные модели становятся мощным инструментом распространения информации. Таким образом, они способны влиять на ценности и мировоззрения людей, уточнил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в России необходимо создать координационный центр для управления сферой искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что это важно для обеспечения устойчивого и динамичного прогресса в данной области.

