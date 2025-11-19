Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 20:46

Путин предложил создать штаб для управления сферой ИИ

Владимир Путин и Герман Греф Владимир Путин и Герман Греф Фото: kremlin.ru
В России необходимо создать координационный центр для управления сферой искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин на выставке, организованной «Сбером» в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», трансляция которой доступна на платформе AI Journey. Он подчеркнул, что это важно для обеспечения устойчивого и динамичного прогресса в данной области.

Нам нужен реальный штаб руководства отраслью (ИИ. — NEWS.ru), если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно, наступательно, — прокомментировал глава государства.

Ранее Путин подчеркнул, что искусственный интеллект играет все более важную роль в распространении информации. Глава государства отметил, что такие технологии генерируют огромные объемы данных и становятся ключевым инструментом в передаче информации. Это, по его словам, влияет на ценности и мировоззрение людей, а также формирует смысловое пространство на уровне отдельных государств и всего человечества.

До этого Путин поручил правительству и регионам разработать национальный план по внедрению генеративного ИИ. Он напомнил, что вклад отрасли в ВВП страны должен достичь более 11 трлн рублей к 2030 году.

