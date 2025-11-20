Песков раскрыл, ведут ли Россия и США консультации по Украине Песков: Россия и США сейчас не ведут консультации по украинскому конфликту

Россия и США сейчас не ведут консультации по украинскому конфликту, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, контакты между Москвой и Вашингтоном есть.

Как таковых консультаций сейчас не ведется. Контакты, безусловно, есть, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп утвердил новый план по урегулированию украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов. Разработкой документа занималась специальная группа, в которую вошли Уиткофф, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. По данным The Wall Street Journal, новый план Трампа предполагает отказ Киева от вступления в НАТО как минимум на несколько лет и запрет на размещение на Украине иностранных миротворческих контингентов.

Позднее Уиткофф прокомментировал статью портала Axios о тайном американском плане по урегулированию конфликта на Украине. Однако журналисты обратили внимание, что вскоре спецпосланник президента США удалил пост.