Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:47

Уиткоффа уличили в удалении поста о тайном плане США по Украине

Sky News: Уиткофф удалил пост о тайном плане США по конфликту на Украине

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф прокомментировал статью портала Axios о тайном американском плане по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Sky News. Однако журналисты обратили внимание, что вскоре Уиткофф удалил пост.

Должно быть, он получил это от К, — приводит издание слова Уиткоффа.

Авторы материала предположили, что речь шла о главе Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителе президента России Кирилле Дмитриеве. По их мнению, Уиткофф думал, что отправляет личное сообщение, но по ошибке разместил текст как пост.

Ранее появилась информация, что Трамп утвердил новый план по урегулированию украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов. Разработкой документа занималась специальная группа, в которую вошли Уиткофф, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

По данным The Wall Street Journal, новый план Трампа предполагает отказ Киева от вступления в НАТО как минимум на несколько лет. Примечательно, что это отвечает требованиям, озвученным президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

США
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейскую страну готовят к «потере своих детей и страданиям»
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.