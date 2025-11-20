Уиткоффа уличили в удалении поста о тайном плане США по Украине

Уиткоффа уличили в удалении поста о тайном плане США по Украине Sky News: Уиткофф удалил пост о тайном плане США по конфликту на Украине

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф прокомментировал статью портала Axios о тайном американском плане по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Sky News. Однако журналисты обратили внимание, что вскоре Уиткофф удалил пост.

Должно быть, он получил это от К, — приводит издание слова Уиткоффа.

Авторы материала предположили, что речь шла о главе Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителе президента России Кирилле Дмитриеве. По их мнению, Уиткофф думал, что отправляет личное сообщение, но по ошибке разместил текст как пост.

Ранее появилась информация, что Трамп утвердил новый план по урегулированию украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов. Разработкой документа занималась специальная группа, в которую вошли Уиткофф, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

По данным The Wall Street Journal, новый план Трампа предполагает отказ Киева от вступления в НАТО как минимум на несколько лет. Примечательно, что это отвечает требованиям, озвученным президентом России Владимиром Путиным на Аляске.