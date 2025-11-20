Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Стало известно, почему осознанным людям сложнее найти партнера

Психолог Винокурова: осознанным людям сложно найти пару из-за высоких требований

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Некоторым осознанным людям сложно найти партнера из-за высоких требований к потенциальному избраннику, заявила «Радио 1» психолог Юлия Винокурова. По ее словам, современные люди все чаще ищут во второй половинке единомышленника со схожими ценностями, интересами и целями на жизнь.

В этом кроется главный парадокс: чем осознаннее становится человек, тем выше его требования, а значит — тем сложнее найти «своего» человека. Сейчас есть тенденция на то, что семья превращается из культурной традиции в то, что отношения нужны для того, чтобы каждому было легче, — подчеркнула Винокурова.

Она отметила, что одиночество современных людей — зачастую не приговор. По мнению психолога, это следствие запроса общества на более глубокие и осознанные отношения.

Ранее Винокурова призвала не вступать в отношения исключительно из-за страха одиночества или в надежде улучшить ментальное состояние. По ее мнению, ошибочно полагать, что появление партнера сразу поменяет жизнь. На самом деле нужно искать счастье в себе, отметила эксперт.

