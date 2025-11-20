Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 13:21

В Петербурге 17-летний подросток обманул двух пенсионерок на 2,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Петербурге задержали 17-летнего дроппера, который помог обмануть двух пенсионерок на 2,5 миллиона рублей, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемый приехал из другого региона.

Сообщается, что звонившие пожилым женщинам мошенники представлялись силовиками. По телефону женщин уговорили «задекларировать» накопления.

Задержанный подросток выступал курьером в мошеннической схеме. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее в Ленинградской области задержали серийную мошенницу, которая обманывала граждан под предлогом инвестиций в строительные объекты. Ее подозревают в хищении 18 млн рублей.

Санкт-Петербург
мошенники
задержания
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров
Мягкие акценты: подушки и пледы как инструмент дизайна
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов объяснил важность сокращения теневого сектора экономики
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.