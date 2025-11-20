В Петербурге 17-летний подросток обманул двух пенсионерок на 2,5 млн рублей

В Петербурге задержали 17-летнего дроппера, который помог обмануть двух пенсионерок на 2,5 миллиона рублей, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемый приехал из другого региона.

Сообщается, что звонившие пожилым женщинам мошенники представлялись силовиками. По телефону женщин уговорили «задекларировать» накопления.

Задержанный подросток выступал курьером в мошеннической схеме. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее в Ленинградской области задержали серийную мошенницу, которая обманывала граждан под предлогом инвестиций в строительные объекты. Ее подозревают в хищении 18 млн рублей.