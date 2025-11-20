В России призвали публично наказывать звезд за нарушение ПДД

Знаменитостей необходимо публично наказывать за нарушения правил дорожного движения, заявил NEWS.ru руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, комментируя дорожный инцидент с участием футболиста Александра Кокорина. По мнению Бородина, известные личности должны нести более серьезную ответственность за проступки, поскольку они служат примером для молодежи.

Медийный человек должен быть вдвойне наказан за нарушения ПДД, потому что на них ориентируется молодое поколение. Потом у нас появляются блогеры, которые берут в руки камеру и начинают нарушать. Думаю, что здесь необходима публичность: наказывать должны показательно под камерами журналистов, чтобы вся страна видела. Тем более, Кокорин устраивал драку в ресторане и избил чиновника. Это не образец для нашего общества, для молодого поколения. Это какой-то бандит, — высказался Бородин.

Он подчеркнул, что публичные личности должны осознавать ответственность за свои поступки, которые могут сказаться на законопослушных гражданах, соблюдающих правила дорожного движения. По мнению главы ФПБК, в таких ситуациях следует не только применять штрафы, но и лишать виновных водительских прав.

Я считаю, что правоохранительные органы, в том числе министерство МВД и ГИБДД, должны по этому поводу собирать совещание и принципиально лишать этих людей права на вождение. Это должны быть встречи с представителями депутатского корпуса и общественности для принятия коллегиального решения, — резюмировал Бородин.

Ранее сообщалось, что Кокорин чуть не сбил двух женщин на своей машине рядом со стадионом ЦСКА в Москве. Инцидент зафиксировала камера с искусственным интеллектом, недавно внедренная в столице.