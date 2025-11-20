Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 13:46

В Москве накрыли банду мошенников, разводивших жертв на новые счетчики

В Москве пятерых человек обвинили в мошенничестве под предлогом замены счетчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Банду аферистов, обманывавших граждан под предлогом замены счетчиков, задержали в Москве, заявил в пресс-службе прокуратуры города. По информации ведомства, в мошенничестве обвиняются пять человек. Они ходили по квартирам, где под предлогом замены якобы неисправных приборов учета холодной и горячей воды похищали деньги.

Обвиняемые, представляясь сотрудниками коммерческих организаций, приходили в квартиры граждан. <...> Они проводили мнимую диагностику, убеждали пострадавших в неисправности счетчиков, оформляли договоры на их замену, <...> получали денежные средства, а какие-либо работы не проводили, — уточнили в прокуратуре.

За свои «услуги» обвиняемые получали от пяти до 50 тыс. рублей. У аферистов изъяли метрологическое оборудование, 29 счетчиков и типовые договоры на оказание услуг. Один из фигурантов заключен под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Ранее в Петербурге задержали 17-летнего дроппера, который помог обмануть двух пенсионерок на 2,5 миллиона рублей. Звонившие пожилым женщинам мошенники представлялись силовиками и уговорили их «задекларировать» накопления. Задержанный подросток выступал курьером.

