Высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о российском нефтепроводе «Дружба» роднят его с экс-главарем группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в России) Усамой бен Ладеном, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС. По ее словам, польский чиновник также не видит ничего плохого в уничтожении гражданской инфраструктуры.

Поводом для такой реакции стало высказывание главы МИД республики в социальной сети X, где он выразил надежду на вывод из строя трубопровода. Сикорский отметил, что этот объект обеспечивает поставки топлива из России в Венгрию.

Какие еще объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены? — задала риторический вопрос Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Польша готова к терактам. Он напомнил, что страна с помощью судебных решений оправдала подрыв «Северных потоков». Кроме того, министр указал на Варшаву как на провокатора.