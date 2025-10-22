Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 17:50

Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном

Захарова назвала министра иностранных дел Польши Усамой бен Сикорским

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о российском нефтепроводе «Дружба» роднят его с экс-главарем группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в России) Усамой бен Ладеном, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС. По ее словам, польский чиновник также не видит ничего плохого в уничтожении гражданской инфраструктуры.

Поводом для такой реакции стало высказывание главы МИД республики в социальной сети X, где он выразил надежду на вывод из строя трубопровода. Сикорский отметил, что этот объект обеспечивает поставки топлива из России в Венгрию.

Какие еще объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены? — задала риторический вопрос Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Польша готова к терактам. Он напомнил, что страна с помощью судебных решений оправдала подрыв «Северных потоков». Кроме того, министр указал на Варшаву как на провокатора.

Россия
Мария Захарова
Польша
Радослав Сикорский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный блогер одним словом описал лишение гражданства мэры Одессы
Лучшие супы осени: 10 согревающих и полезных рецептов с брокколи
Марочко раскрыл серьезный просчет ВСУ в Запорожской области
На Украине мошенники собирали деньги от имени беспилотных сил ВСУ
«Королева марафонов» не смогла спасти недвижимость с помощью родственников
Шотландия приняла Трампа и теперь хочет компенсации
Россиянам рассказали, как наказать кибермошенников
«Алиса в Стране чудес», роман с Тарасовой, сын: как живет Милош Бикович
Стало известно, как взятие Павловки повлияло на ход СВО
Польского политолога задержали за правду об Украине
В ВСУ пожаловались на новую тактику «охоты» ВС России на операторов дронов
«Идут как детское питание»: льготы на устрицы озадачили Володина
Экс-премьер Грузии сделал неожиданное признание о себе
Салютный залп попал в лицо школьнику
Школьницу-инвалида затравили сверстницы
Украина купит самолеты, которые хотела получить бесплатно
Названа главная цель США в противостоянии с Россией
Кириленко сравнил Овечкина с Месси и Леброном Джеймсом
«Опасен для общества»: поляки разозлились на политика из-за угроз Путину
Австралийские воды с крокодилами ждут олимпийцев в 2032 году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.