Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти Компании РФ и Узбекистана обсуждают разработку месторождений нефти в республике

Компании России и Узбекистана рассматривают совместную разработку трудноизвлекаемых углеводородов, передает корреспондент NEWS.ru. На «Российской энергетической неделе» вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области нефти в Узбекистане.

В правительстве России подчеркнули, что нефтегазовые компании обеих стран изучают возможности совместной работы над месторождениями с такими запасами. В 2024 году Узбекистан получил 233,5 тыс. тонн нефти из России.

Кроме того, Новак и Мирзамахмудов обсудили развитие сотрудничества в газовой, нефтяной и атомной отраслях. В октябре 2025-го началось строительство первого энергоблока атомной станции малой мощности в Узбекистане с участием российских партнеров.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что мировой спрос на нефть в 2025 году составит 104,5 млн баррелей в сутки. Глава государства уточнил, что показатель покажет большие цифры, чем в 2024-м.