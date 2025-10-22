Известный блогер одним словом описал лишение гражданства мэра Одессы

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем новостном выпуске, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», назвал решение президента Украины Владимира Зеленского лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова беспределом. По его мнению, в Киеве не осталось демократии и свободы.

Беспредел творится на Украине, там уже не осталось никакой демократии и никакой свободы, — сказал Лебедев.

Дизайнер раскритиковал всю политическую систему страны. По его словам, Украина превратилась в ужасное тоталитарное государство. Также он высказал предположение, что украинские граждане боятся открыто выступать против действий своего руководства, намекая на созданную атмосферу страха.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее заявил, что в Одессе создают военную администрацию для подавления протестов среди населения. По его словам, в условиях энергетического кризиса будет сложно контролировать настроение граждан.