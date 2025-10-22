Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:59

Семья военного отдала деньги от Минобороны мошенникам и осталась без жилья

В Подмосковье семья с тремя детьми отдала мошенникам 10,5 млн рублей за жилье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Щелковском районе Московской области семья военнослужащего с тремя детьми лишилась недавно приобретенной квартиры и 10,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Суд аннулировал сделку по иску бывшего владельца, который заявил, что стал жертвой мошенников. Для покупки россияне использовали субсидию от Минобороны.

Семья приобрела четырехкомнатную квартиру площадью 91 квадратный метр в Монино. Сделка прошла все необходимые юридические проверки. Однако продавец, 68-летний пенсионер, настоял на получении наличных денег, объяснив это нежеланием «светить» крупную сумму на банковских счетах.

Почти сразу после завершения продажи квартиры бывший владелец подал иск с требованием аннулировать сделку. Он утверждал, что мошенники обманом завладели полученными от продажи квартиры деньгами. В ответ семья подала встречный иск, пытаясь доказать свою добросовестность при приобретении недвижимости.

Спустя год судебных разбирательств суд принял сторону пенсионера, обязав вернуть ему квартиру. Основанием для такого решения послужили результаты медицинской экспертизы, которая показала, что в день совершения сделки продавец не мог в полной мере осознавать свои действия и их последствия. В итоге семья осталась без жилья и без денежных средств, переданных продавцу.

Ранее пожилой москвич отдал мошенникам более 30 млн рублей. В прокуратуре столицы выяснили, что аферисты несколько недель звонили 81-летнему пенсионеру и обманом добились от него перевода всех сбережений.

Минобороны
военные
мошенники
квартиры
субсидии
Россия
регионы
Подмосковье
