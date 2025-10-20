Поиски загадочно исчезнувшего школьника приостановлены

В Подмосковье прекратили поиски 14-летнего мальчика из Лобни, который ушел из дома неделю назад и пропал, сообщили в добровольческом отряде LizaAlert. Как пояснил один из волонтеров, на данный момент нет точной информации о судьбе подростка.

Ранее, 17 октября, на железнодорожных путях возле станции Некрасовская в Московской области нашли кроссовки и мобильный телефон подростка. Отец подтвердил, что вещи принадлежали его сыну. По одной из версий, подросток мог уехать на встречу зацеперов в Звенигород, поэтому сбежал из дома ночью. Позже было возбуждено уголовное дело, им заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Недавно в подмосковной больнице умер подросток, которого ударило током на электричке в районе Наро-Фоминска, следовавшей из Москвы до Малоярославца. Еще один из зацеперов серьезно пострадал.

Тем временем появилась информация, что в разных регионах России подростки начали объединяться в группы «антизацеперов». Молодые люди, большая часть из которых несовершеннолетние, проводят рейды на ж/д платформах, преимущественно в вечернее время.