Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 18:54

Поиски загадочно исчезнувшего школьника приостановлены

Поиски пропавшего 14-летнего зацепера из Лобни приостановлены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье прекратили поиски 14-летнего мальчика из Лобни, который ушел из дома неделю назад и пропал, сообщили в добровольческом отряде LizaAlert. Как пояснил один из волонтеров, на данный момент нет точной информации о судьбе подростка.

Ранее, 17 октября, на железнодорожных путях возле станции Некрасовская в Московской области нашли кроссовки и мобильный телефон подростка. Отец подтвердил, что вещи принадлежали его сыну. По одной из версий, подросток мог уехать на встречу зацеперов в Звенигород, поэтому сбежал из дома ночью. Позже было возбуждено уголовное дело, им заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Недавно в подмосковной больнице умер подросток, которого ударило током на электричке в районе Наро-Фоминска, следовавшей из Москвы до Малоярославца. Еще один из зацеперов серьезно пострадал.

Тем временем появилась информация, что в разных регионах России подростки начали объединяться в группы «антизацеперов». Молодые люди, большая часть из которых несовершеннолетние, проводят рейды на ж/д платформах, преимущественно в вечернее время.

дети
пропавшие
происшествия
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Печально известный колл-центр с россиянами накрыли у тайской границы
Российская теннисистка Тимофеева сменила гражданство
Установлена полная хронология ограбления в Лувре
Не все страны ЕС изъявили желание участвовать в «трибунале» против России
Ученые нашли революционный способ вернуть зрение
«Все полетело в пропасть»: писатель оценил роль Горбачева в развале СССР
ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ
Трамп надеется на заключение честной торговой сделки с КНР
Трамп заявил о стабильных отношениях с Китаем
«Дневник доктора Зайцевой», ипотека, Латвия: как живет актриса Яна Крайнова
Лолите пришлось обратиться к психиатру
Трамп пообещал, что США «утонут» в минералах
В Госдуме рассказали о новой «лотерейной» схеме мошенников
Военэксперт оценил боевые качества наемников в рядах ВСУ
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Вратаря заманили на просмотр в команду, а затем похитили и убили
Рубио озвучил важный аспект в работе над достижением мира на Украине
В Белоруссии будут наказывать за определенные действия с дронами
США отказались участвовать в планах ЕС против России
Еврокомиссар назвал решение ЕС по России историческим
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.