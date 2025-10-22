Названа главная цель США в противостоянии с Россией

Главная цель США в противостоянии с Россией заключается в лишении Москвы рынков сбыта нефти и газа, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он отметил, что Евросоюз уже готовится к отказу от российских углеводородов.

Евросоюз решил отказаться от всех наших газовых и нефтяных потоков. Американцы заставляют их делать это, потому что это рынок. Европа будет покупать американский СПГ в три раза дороже, американцев это не волнует. Им главное — отсечь наши ресурсы от Европы, потому что больше всех ресурсов поглощала именно она, — объяснил Гончаров.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не возобновит импорт российских энергоносителей даже после завершения конфликта на Украине. Совет Евросоюза ввел запрет на транзит российского газа через территорию ЕС в другие страны с 1 января 2026 года и поставки российской нефти с 1 января 2028 года.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Индия продолжит закупать российскую нефть, то ей придется выплачивать огромные тарифы. На фоне этого заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что поставки нефти РФ в азиатскую страну продолжаются.