Назван топ-3 бюджетных зарубежных направлений на ноябрьские праздники

Самые бюджетные для россиян направления на ноябрьские праздники — это близлежащие страны, потому что они исключают дорогой перелет, объяснил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, в эти даты можно недорого съездить в Белоруссию и Абхазию.

Конечно же, Белоруссия активнейшим образом бронируется. Шесть часов на поезде, на электричке, на «Ласточке» из Москвы — и ты в Белоруссии. И огромное количество россиян выбирают именно это направление, — отметил эксперт.

Барзыкин напомнил, что в Абхазию также можно добраться по земле и для въезда не нужна виза. Он добавил, что поездка на двоих в обе эти страны на ноябрьские праздники обойдется примерно в 30 тыс. рублей, если останавливаться в гостинице уровня «три звезды».

По словам эксперта, еще одно бюджетное направление на длинные выходные — Узбекистан. Добраться туда можно самолетом, что делает поездку дороже — 50–60 тыс. рублей за двоих.

Ранее тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь заявила, что курорты Египта, а также азиатские направления, такие как Таиланд и Вьетнам, являются наиболее востребованными у россиян для отдыха в октябре и ноябре. По ее словам, популярность Турции к концу осени снижается из-за завершения пляжного сезона и похолодания.