22 октября 2025 в 18:22

Вертолет с президентом увяз в недавно уложенном асфальте

В Индии вертолет с президентом Мурму на борту увяз в свежем асфальте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вертолет, на борту которого находилась президент Индии Драупади Мурму, провалился в недавно уложенный асфальт, сообщает The Times of India. По информации издания, инцидент произошел при посадке на стадионе «Прамадам» в индийском штате Керала.

Шасси увязли в свежей асфальтовой смеси, которую рабочие уложили незадолго до прибытия главы государства. По предварительным данным, Мурму не пострадала, продолжив поездку на автомобиле. Чтобы вытащить вертолет, на место ЧП прибыли спасатели. Власти штата и служба протокола президента начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Гонконге грузовой самолет Boeing 747 выехал за границы взлетно-посадочной полосы и столкнул автомобиль в море, в результате чего погиб один человек. Само воздушное судно частично оказалось в воде, экипаж не пострадал.

До этого стало известно, что сразу три военных вертолета США совершили вынужденную посадку в японском аэропорту. Пилоты сели в городе Такамацу, расположенном в западной части страны. Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

