22 октября 2025 в 12:02

Появились кадры сильного пожара в экопарк-отеле в Красноярском крае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Появились кадры пожара, охватившего экопарк-отель с коттеджами и банями в Красноярском крае, их публикует Telegram-канал SHOT. Отдыхающие были вынуждены эвакуироваться в близлежащую рощу. Возгорание произошло в жилых домах комплекса Apartel, расположенного в Емельяновском районе.

Площадь пожара достигла 700 квадратных метров. В настоящее время продолжается эвакуация постояльцев. Сама база находится на берегу реки Калат. На ее территории расположены десять коттеджей, а также банные комплексы и гостиничные номера для проживания туристов.

Ранее крупный пожар произошел в частном секторе поселка Дагомыс в Сочи. По информации МЧС Краснодарского края, огонь в течение часа охватил три жилых дома и один автомобиль. На месте происшествия работали 69 сотрудников экстренных служб и 21 единица специальной техники, в основном от МЧС России.

До этого в Екатеринбурге возгорание произошло на строительной площадке в районе улицы Металлургов. Очевидцы заметили мощный столб черного дыма вблизи торгового центра «Мега». Позже появились данные, что возгорание площадью 40 квадратных метров охватило строительные материалы и битум. Пламя удалось быстро локализовать.

пожары
Красноярский край
происшествия
отели
