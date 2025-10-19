В Сочи вспыхнул мощный пожар в районе частных домов МЧС РФ в Дагомысе ликвидировало пожар в частных домах на площади 350 кв. метров

В частном секторе поселка Дагомыс в Сочи произошел крупный пожар, передает МЧС Краснодарского края в Telegram-канале. В течение часа огонь распространился на три жилых дома и автомобиль.

В 18:20 19.10.2025 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного по адресу: МО г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Ленинградская, — сказано в сообщении.

На месте работают 69 человек и 21 единица техники, преимущественно от МЧС России. Информации о пострадавших пока не поступало.

