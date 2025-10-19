Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 21:17

В Сочи вспыхнул мощный пожар в районе частных домов

МЧС РФ в Дагомысе ликвидировало пожар в частных домах на площади 350 кв. метров

Фото: МЧС России

В частном секторе поселка Дагомыс в Сочи произошел крупный пожар, передает МЧС Краснодарского края в Telegram-канале. В течение часа огонь распространился на три жилых дома и автомобиль.

В 18:20 19.10.2025 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного по адресу: МО г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Ленинградская, — сказано в сообщении.

На месте работают 69 человек и 21 единица техники, преимущественно от МЧС России. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее крупный пожар начался в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании.

До этого в Южно-Сахалинске загорелся склад с канцтоварами, где пожар охватил площадь 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. На месте ЧП работали 19 спасателей и четыре единицы техники.

Кроме того, в горах Краснодарского края восемь туристов с детьми застряли без снаряжения из-за поднявшейся реки. Несколько человек успели получить переохлаждение. Россияне выбрали маршрут, включающий пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга».

МЧС
Сочи
Дагомыс
пожары
