БПЛА выбил окна в многоэтажке на российском курорте Прошунин: в Дагомысе многоквартирный дом был поврежден во время атаки БПЛА

Многоквартирный дом в поселке Дагомыс получил повреждения во время отражения атаки беспилотников над Сочи, разбиты окна, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, угроза атаки дронов в данный момент уже неактуальна.

Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. Жильцам окажем помощь, — написал Прошунин.

Отмечается, что отдыхающие на пляжах в Сочи экстренно покинули прибрежную территорию из-за угрозы атаки БПЛА. На опубликованных кадрах видно, как люди, схватив одежду, устремляются на выход. На фоне звучит объявление об опасности.

Вечером 8 августа в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов.

Тем временем силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами. В пресс-службе Минобороны информировали, что над Орловской областью нейтрализовали шесть из них. Также беспилотники ликвидировали в Курской области и над Краснодарским краем.