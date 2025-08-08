Украина атаковала Россию 13 беспилотниками

Силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских БПЛА над регионами России с 09:45 до 11:15 по московскому времени, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Над территорией Орловской области сбито шесть беспилотников противника.

8 августа в период с 09:45 до 11:15 дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Над территорией Курской области сбиты три беспилотника, над Краснодарским краем — два. По одному украинскому дрону уничтожено над Тульской областью и акваторией Азовского моря.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 8 августа 30 украинских беспилотников. Всего Вооруженные силы Украины атаковали шесть российских регионов. Больше всего дронов — девять — нейтрализовано над территорией Ростовской области, еще восемь сбиты над Крымом.

До этого ВСУ осуществили обстрелы и атаки беспилотными летательными аппаратами 15 сел в восьми районах Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Грайворонском округе, селе Головчино, от взрыва дрона пострадал 12-летний мальчик.