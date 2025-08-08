Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 07:17

Десятки дронов сбиты ночью над Россией

Минобороны РФ: над регионами России за ночь сбито 30 беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 8 августа 30 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, всего Вооруженные силы Украины атаковали шесть российских регионов.

Больше всего дронов — девять — нейтрализовано над территорией Ростовской области, еще восемь сбиты над Крымом. Кроме того, шесть БПЛА ликвидированы над территорией Саратовской области, пять — над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Волгоградской областями.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ростовскую область. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, налету подверглись Миллеровский и Чертковский районы.

До этого Вооруженные силы Украины осуществили обстрелы и атаки беспилотными летательными аппаратами 15 сел в восьми районах Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Грайворонском округе, селе Головчино, от взрыва дрона пострадал 12-летний мальчик.

