Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 06:25

Ростовскую область атаковали беспилотники ВСУ

Слюсарь: цистерна с бензином загорелась в Миллерово после атаки дронов

ПВО РФ

В ночь на 8 августа российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ростовскую область, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Налету подверглись Миллеровский и Чертковский районы.

Сколько было сбито дронов, губернатор региона не сообщил. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения. Никто из людей не пострадал, — написал он.

Ранее сообщалось, что власти Новороссийска ввели режим тревоги в прибрежных зонах. Мэр Андрей Кравченко в Telegram призвал всех горожан немедленно покинуть набережные и пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины. Особое предупреждение касалось жителей домов первой береговой линии.

До этого стало известно, что воздушное пространство Волгоградской области было временно закрыто. В аэропорту региона введен специальный план «Ковер», предусматривающий ограничение полетов. Он будет действовать до особого распоряжения Росавиации.

Юрий Слюсарь
Ростовская область
ПВО
дроны
