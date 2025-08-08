Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 19:32

Пляжи Сочи молниеносно опустели на фоне сирен

Отдыхающие экстренно покинули пляжи Сочи из-за воздушной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдыхающие на пляжах в Сочи экстренно покинули прибрежную территорию из-за угрозы атаки БПЛА. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «ЧП Сочи», видно, как люди, схватив одежду, устремляются на выход.

На фоне звучит объявление об опасности. Власти призывают людей уйти с открытой местности.

Из-за угрозы атаки в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов. Временные ограничения были введены в аэропорту Сочи также утром 8 августа. Кроме того, ограничения вводили и в аэропорту Геленджика. Воздушная гавань впервые перестала работать с момента открытия в июле.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что российские средства ПВО в первой половине дня 8 августа сбили более 30 беспилотников. Дроны пытались атаковать объекты на российской территории в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени. Большинство уничтожили над Брянской областью.

